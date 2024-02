Venerdì 9 febbraio sciopero del trasporto aereo: Ita cancella 48 voli

Sono 48 i voli cancellati preventivamente da Ita Airways per lo sciopero nazionale del trasporto aereo previsto venerdì 9 febbraio. Le cancellazioni interesseranno solo le rotte domestiche, mentre saranno garantiti tutti i voli intercontinentali.

Il vettore invita comunque i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata delle agitazioni, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul suo sito, nella sezione 'Info Voli', oppure contattando l’agenzia di viaggi presso cui hanno acquistato il biglietto.



In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, i passeggeri potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 febbraio 2024, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 e dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di riferimento.



L’elenco completo delle partenze cancellate è consultabile qui.