New York batte ogni record: 144 milioni di passeggeri negli aeroporti

Un 2023 indimenticabile per gli aeroporti di New York. Secondo i dati divulgati dalla Port Authority of New York and New Jersey, infatti, lo scorso anno è stato quello in cui si è registrato il maggior traffico con ben 144 milioni di passeggeri distribuiti tra Jfk International Airport, Newark Liberty International Airport e LaGuardia Airport.

Numeri che si traducono in un +3% rispetto al 2022 e che sono dettati sia da un aumento della capacità a bordo dei voli durante il periodo delle festività, sia da un miglioramento dei servizi e delle infrastrutture all'interno delle aerostazioni.

Grande entusiasmo, come riporta simpleflying.com, arriva da parte di Kevin O'Toole, chairman della Port Authority. "Questi risultati sono la testimonianza del grande lavoro che abbiamo fatto per modernizzare gli aeroporti" spiega. Un investimento da 30 miliardi di dollari per un rinnovamento che si è dimostrato capace di implementare la travel experience dei viaggiatori, facendo sì che New York venisse scelta tanto per motivi di lavoro quanto per una semplice vacanza. G.G.