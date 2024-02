Usa, Biden ammonisce i vettori: “Posti a sedere gratuiti per chi viaggia con i figli”

Continua la battaglia dell’amministrazione Biden contro i sovrapprezzi applicati dai vettori per chi viaggia con i bambini. Il presidente Usa è tornato sull’argomento con un post su X.

“Dovresti poter volare con tuo figlio - e sederti accanto a lui - senza pagare un costo aggiuntivi - ha scritto Joe Biden -. È ora che tutte le compagnie aeree offrano posti a sedere gratuiti per le famiglie”.



Ancora una volta il presidente degli Stati Uniti condanna la pratica dei vettori. Per contenere il fenomeno, riporta traveldailynews.com, il Dipartimento dei Trasporti Usa ha lanciato negli scorsi mesi una piattaforma per segnalare alle famiglie quali vettori offrono offrono posti a sedere per famiglie gratuiti.