Trenord, oltre 10 milioni di passeggeri nel 2023

Si chiude un 2023 positivo per Trenord. Nell’anno appena concluso l’azienda ferroviaria ha registrato 10,6 milioni di passeggeri, dato in incremento del 20% rispetto al 2022.

Buona la performance della formula ‘Gite in treno’, che ha registrato 46mila vendite, il 32% in più rispetto all’anno precedente.



A spingere la domanda anche i grandi eventi: 35mila clienti, infatti, hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni musicali, culturali e sportive nel territorio lombardo, come il concerto di Bruce Springsteen a Monza e il Gran Premio d’Italia di Formula 1.



“Questi numeri dimostrano che le aziende di trasporto pubblico e collettivo sono anche vettori turistici - commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. In Lombardia la dimensione della nostra offerta, la capillarità del nostro servizio e la costante crescita dei viaggi in treno nel tempo libero ci invita a fare sempre di più e meglio, per incoraggiare questa tendenza e diffondere la cultura di un turismo sostenibile. Per questo, lavoriamo in stretta collaborazione con il territorio e con partner specializzati, che ci aiutano a formulare una proposta sempre più ricca e accattivante”.