Swissport: si allungano i tempi per l’assorbimento di 400 ex dipendenti Alitalia

Dopo aver chiuso il 2023 con oltre 170mila voli e più di 21 milioni di passeggeri serviti in Italia, Swissport comincia il 2024 annunciando investimenti nella flotta elettrica presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

La società ha infatti messo a budget un investimento da 11 milioni di euro per l’acquisto di nuovi mezzi, la maggior parte dei quali ad alimentazione elettrica, tra cui trattori per il traino e il push-back di aeromobili di lungo raggio, autobus per il trasporto passeggeri scale, nastri bagagli, cargo loaders e transporters. Rinnovata, inoltre, anche la flotta dei trattori per il trasporto bagagli. Recentissima infine l’inaugurazione del nuovo centro operativo di Fiumicino.



Marina Bottelli, amministratore delegato di Swissport in Italia, ha spiegato: “Investire nella nostra flotta e modernizzare le infrastrutture è coerente con il nostro impegno a offrire servizi di handling di massimo livello alle oltre 30 compagnie aeree nostre clienti presso l’aeroporto di Fiumicino e con il percorso di minimizzazione degli impatti ambientali che abbiamo intrapreso come società a livello globale”.



Swissport Italia impiega oggi 2.300 persone, assunte a luglio 2022 dopo aver rilevato le attività di Alitalia in amministrazione straordinaria, ed è fiduciosa di poter integrare in organico altri 400 dipendenti di Alitalia in cassa integrazione, come da accordi siglati con le rappresentanze sindacali il 4 luglio 2022, se otterrà la licenza per la gestione dei servizi di rampa presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, a oggi oggetto di ricorso presentato al Tribunale Amministrativo del Lazio, che ha rinviato ogni decisione al prossimo 20 marzo 2024.



"Abbiamo forti argomentazioni e confidiamo che la decisione venga rivista. Questo consentirà a Swissport di continuare ad operare con qualità a Fiumicino e ci permetterà di dare lavoro ad altri 400 ex dipendenti Alitalia" conclude Bottelli.