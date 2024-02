Grandi Stazioni in vendita, si affolla la lista dei pretendenti

Entrerà nel vivo a fine marzo il dossier sulla cessione di Grandi Stazioni retail, la società che gestisce 850 negozi in 14 tra i maggiori scali ferroviari italiani, in 11 città. Numerosi i pretendenti, a cominciare dai fondi sovrani del Medio Oriente, da Adia e Mubadala (Emirati Arabi) a Qia (Qatar), cui però potrebbero affiancarsi anche veicoli di investimento di compagnie assicurative europee come Predica, oppure fondi che investono tra infrastrutture e real estate come la francese Altarea, che nel 2019 ha vinto la gara su Cento Stazioni, o gli svedesi di Eqt.

Richiesta da 1,5 miliardi

Grandi Stazioni, spiega il Corriere della Sera, gestisce in concessione 850 negozi nelle gallerie commerciali di scali ferroviari visitati ogni anno da 750 milioni di persone, da Milano Centrale a Torino Porta Nuova, da Venezia Santa Lucia a Genova Piazza Principe e Brignole, da Firenze Santa Maria Novella a Roma Tiburtina e Termini, e poi ancora Napoli Centrale, Bari e Palermo. Per rilevarla da FS ed Eurostazioni, sette anni fa, la cordata di soci riunita intorno al private equity francese Antin aveva investito circa un miliardo e ora la richiesta sarebbe attorno a 1,5 miliardi.