La formula traghetto “riscuote successo”: per Grimaldi Lines numeri in crescita

“Cresce ogni anno il numero di viaggiatori che scelgono la nave come mezzo di trasporto preferenziale per tutte le destinazioni nazionali e internazionali”. Francesca Marino (nella foto), head of passenger department di Grimaldi Lines, traccia un bilancio dell’anno trascorso e indica le sfide che attendono nel 2024 il comparto del trasporto via mare.

“Nell’estate del 2023, che si è conclusa per noi con risultati soddisfacenti, abbiamo rilevato un grande interesse del mercato nei confronti delle mete più tradizionali, quali Sardegna e Sicilia, e un rinnovato desiderio di viaggiare con auto o moto al seguito per raggiungere le località balneari di Spagna e Grecia”.



Il trend sembra allungarsi anche sul 2024. “Come sempre abbiamo inaugurato l’anno nuovo lanciando una promozione speciale che consente di prenotare entro il 30 aprile ad un prezzo conveniente. Si tratta dell’offerta New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto per partenze selezionate dal 6 maggio al 30 settembre da e verso Sardegna, Sicilia e Spagna”.



Politica tariffaria che intende incontrare le esigenze di diverse fasce di clientela e servizi a bordo delle navi: sono questi i due asset sui quali Marino concentra l’attenzione, ai quali va aggiunta la capillarità delle tratte offerte. “Per la prossima stagione sono confermate le tratte che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno Olbia, con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres, con la stagionale Civitavecchia-Olbia e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. In Sicilia la compagnia raggiunge il porto di Palermo partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari”.



Sulla Spagna Grimaldi opera la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, mentre la Grecia è raggiungibile con le linee dai porti di Brindisi e Ancona per Igoumenitsa e Corfù.

L’asso in più è rappresentato dal calendario di viaggi tematici programmati durante i long week-end a Barcellona: eventi dedicati al fitness oppure al ballo o alla musica. Primo appuntamento è però la Pasqua a Barcellona.

Nei mesi di marzo e aprile si concentrano infine i Travel Game, eventi didattici multimediali rivolti agli studenti.