Frontier Airlines lancia una tariffa solo gds per i business traveller

Uno speciale 'bundle' disponibile solo tramite gds (e dunque in agenzia di viaggi) da Frontier Airlines. La compagnia ha annunciato una nuova iniziativa che si rivolge al pubblico dei viaggiatori d'affari.

Il pacchetto BizFare, come riporta travelweekly.com include un bagaglio a mano, imbarco prioritario, un posto con spazio extra per le gambe nella parte anteriore dell'aereo, cancellazione gratuita e modifiche gratuite.



Il prodotto riflette l'orientamento di Frontier, che sta spostando l'attenzione sulle rotte business da quelle leisure. Con un'attenzione particolare, come si deduce, per la distribuzione.



Le tariffe al momento sono disponibili peri gds negli Stati Uniti.