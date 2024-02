di Gaia Guarino

Come si è mosso il comparto del trasporto aereo in Europa nel corso del 2023? Lo rivelano i dati di ACI Europe, cifre che raccontano un mercato dell'aviazione dinamico con una domanda resiliente, nonostante i conflitti in atto.

Il traffico passeggeri negli scali europei, durante lo scorso anno ha registrato un +19% rispetto al 2022 generando un valore sotto di appena 5,4 punti percentuali nel confronto con il 2019.



Driver di questi risultati è stata la crescita del traffico internazionale (+21%), che ha performato due volte meglio di quello domestico (11,7%).



Oltre 2 milioni di pax

Complessivamente, come spiega Olivier Jankovec, direttore generale di ACI Europe su traveldailynews.com, gli aeroporti europei hanno accolto 2,3 miliardi di pax a dimostrazione del ruolo prioritario che le persone riservano ai viaggi e dunque alla spesa a essi destinata.



Il recupero del traffico aereo nel Vecchio Continente è avvenuto però a ritmi diversi a seconda degli aeroporti. Sebbene molti abbiano superato i volumi del periodo pre-pandemia, il 57% resta ancora indietro. A essere colpiti sono soprattutto gli scali dei Paesi dell'Est in virtù del conflitto in Ucraina.

"Guardando al 2024", commenta Jankovec, "è probabile che questi gap tra gli aeroporti si riducano ma non si annulleranno. Le tensioni geopolitiche sono parte della nostra nuova realtà e comportano cambiamenti strutturali nel mercato dell'aviazione".

Secondo le statistiche, nei prossimi mesi si dovrebbe assistere a un +7,2% sul traffico passeggeri così da giungere, a fine anno, a un +1,4% sul 2019.