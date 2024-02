Dopo aver chiuso l’anno migliore di sempre, con oltre 35,2 milioni di passeggeri, in aumento del 22% sul 2022, l’aeroporto di Malpensa si appresta ad affrontare un 2024 di grandi novità. Lo scalo vedrà crescere ulteriomente la connettività nei prossimi mesi, con l’apertura di nuovi collegamenti, l'arrivo di nuove compagnie aree e un deciso consolidamento della rete di lungo raggio, in particolare verso l’Asia.

L’aeroporto milanese sarà collegato con 176 destinazioni in 77 Paesi attraverso 77 compagnie. Di seguito la tabella di marcia dei prossimi mesi e i servizi in arrivo.



A partire dal 4 febbraio Cathay Pacific aggiungerà un ulteriore collegamento da Malpensa a Hong Kong, portando da 3 a 4 le frequenze settimanali. Altro incremento della stagione sarà introdotto da Neos con l’aggiunta di un volo alla settimana per Almaty, capitale economica del Kazakistan, che dal prossimo 5 aprile, passerà da 2 a 3 frequenze settimanali.



Le novità avranno inizio il primo marzo con Bulgaria Air, con 2 frequenze su Sofia, destinazione che dal 31 marzo entra a far parte dell’aerea Schengen.



Turkmenistan Airlines atterra per la prima volta a Malpensa con un collegamento verso la sua capitale, Ashgabat, nuova destinazione su cui opererà dal prossimo 6 marzo con una frequenza alla settimana e dal 10 aprile con un secondo volo. Si tratta del primo storico volo passeggeri tra Italia e Turkmenistan.



Hainan Airlines, dopo la recente apertura di Shenzhen, opererà dal 19 marzo porterà a 2 le frequenze sulla rotta tra Milano e Chongqing.



Il 29 marzo Sun Express aprirà un volo per Antalya, che sarà operato con due frequenze alla settimana.



Ritorni

Il primo aprile un grande ritorno: il volo per Tolosa, che sarà operato da easyJet con 2 frequenze settimanali. La compagnia aerea lancerà anche due nuovi servizi settimanali su Gran Canaria e Sitia, rispettivamente dal 31 marzo e dal 29 giugno.



Verranno inoltre introdotti nuovi servizi da Ryanair su Atene, Budapest, Parigi Beauvais e Marrakech, mentre Wizz Air attiverà voli per Tenerife e Comiso.



Nel 2024 più opzioni per raggiungere Parigi, grazie a Transavia, che dal 4 aprile collegherà Paris Orly con 6 frequenze settimanali.



Nuovi vettori

Altra nuova compagnia in arrivo a Malpensa sarà Azores Airlines che servirà Ponte Delgada, il capoluogo delle isole portoghesi, collegandolo con due voli alla settimana dal 5 giugno. Con lo stesso volo si potrà continuare in prosecuzione verso Boston.



A luglio ci sarà l’atteso ritorno della Thai Airways, per la prima volta con un volo giornaliero su Bangkok.



L’offerta verso l’Asia si arricchirà anche di nuovo vettore, BeOnd, che introdurrà il collegamento diretto verso le Maldive, dal 3 luglio con due frequenze alla settimana su Malé e con un aeromobile in configurazione all business.



Ulteriori connessioni sono previste nel corso dell'anno.