Vueling si affida all’Intelligenza artificiale per la manutenzione degli aerei

Vueling continua a investire in Intelligenza artificiale. Dopo aver introdotto il riconoscimento facciale nei suoi hub spagnoli, la compagnia aerea del Gruppo Iag ha adottato la tecnologia predittiva 'Skywise Predictive Maintenance' di Airbus per la digitalizzazione della manutenzione della flotta.

L'obiettivo è quello di anticipare e pianificare con maggiore anticipo la manutenzione straordinaria delle sue macchine, ottenendo così una maggiore ottimizzazione delle operazioni.



L'integrazione soluzione di Airbus consentirà di monitorare lo stato degli aeromobili con i modelli di dati interni del vettore, generando così avvisi predittivi per la manutenzione degli aerei. In questo modo, la compagnia aerea avrà una maggiore capacità di ottimizzare le proprie operazioni anticipando, attraverso il machine learning, eventi di manutenzione non programmati o altre esigenze impreviste.



"Siamo un'azienda digital native con un forte impegno per l'innovazione - commenta Isabel García Álvarez, direttrice della Pianificazione Operativa di Vueling -. Con questo progetto stiamo investendo nel miglioramento delle nostre operazioni attraverso modelli predittivi che ci permettono di anticipare le esigenze della flotta e offrire così un servizio migliore ai nostri passeggeri".