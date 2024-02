Wizz Air vola agli Europei di calcio: partenze speciali per le partite della Nazionale

Porteranno la firma di Wizz Air i voli speciali che consentiranno ai tifosi italiani di partecipare alle partite del girone di eliminazione della prima fase degli Europei di calcio. I collegamenti verranno effettuati il 15, il 20 e il 24 giugno con partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Nel dettaglio la prima rotta sarà quella su Dortmund, dove la nazionale italiana affronterà l’Albania per la partita di esordio alla competizione. Stessa direttrice anche per il secondo incontro, Italia-Spagna, che si terrà nella vicina Gelsenkirchen. Chiuderà il trittico di voli speciali quello per Lipsia, dove si svolgerà Italia-Croazia. Per tutti e tre gli incontri il ritorno in aereo è previsto per il giorno successivo.



"Siamo lieti di offrire agli italiani la possibilità di seguire la nazionale durante le partite della fase a gironi dell’Europeo – sottolinea Tamara Nikiforova, communication manager di Wizz Air -. Gli orari dei voli sono stati appositamente calibrati sulla base delle date e degli orari degli incontri, in modo da agevolare anche il ritorno a casa dei tifosi”.