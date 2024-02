Germania, oggi scali bloccati per lo sciopero degli addetti alla sicurezza

Forti disagi per chi intende partire in aereo dalla Germania oggi. Il sindacato dei Verdi ha infatti indetto uno sciopero del personale di sicurezza che interesserà la maggior parte degli aeroporti tedeschi, ad eccezione di quello di Monaco.

Nello specifico l’astensione dal lavoro – che ha lo scopo di ottenere dal governo un aumento del salario per 25mila dipendenti - interesserà gli scali di Francoforte, Amburgo, Brema, Berlino, Lipsia, Düsseldorf, Colonia, Hannover, Stoccarda, Erfurt e Dresda.



Lufthansa raccomanda ai suoi passeggeri di non recarsi negli aeroporti interessati dallo sciopero e offre la possibilità di cambio gratuito per i biglietti datati tra il 31 gennaio e l’8 febbraio.



La compagnia aerea tedesca, spiega Hosteltur, offre la stessa possibilità a chi ha un volo internazionale con coincidenza all'aeroporto di Francoforte, poiché secondo il vettore "è prevedibile anche un aumento dei tempi di attesa e di trasferimento nell'area di transito".