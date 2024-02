“Boeing è responsabile di quanto accaduto. Qualunque sia la causa specifica dell’incidente, un evento come questo semplicemente non deve accadere su un aereo che esce da uno dei nostri stabilimenti. Dobbiamo essere migliori. I nostri clienti meritano di meglio”.

Questo il mea culpa del ceo di Boeing David Calhoun nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dei dati annuali.

Intanto - come scrive Il Sole 24 Ore - gli utili, il flusso di cassa e il fatturato del quarto trimestre hanno superato le aspettative degli analisti e la perdita di 30 milioni di dollari nel quarto trimestre è stata inferiore alle attese di Wall Streert. Previsioni superate anche per quanto riguarda il fatturato, pari a 22,01 miliardi di dollari contro i 21,1 previsti.