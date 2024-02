Ita Airways al lavoro con Airbus, Urban V ed Enel sulla mobilità avanzata

Promuovere e sviluppare un ecosistema di mobilità avanzata in Italia. È l’obiettivo della nuova collaborazione avviata da Ita Airways, Airbus, UrbanV ed Enel.

La partnership completa il protocollo d’intesa firmato nell’aprile 2022 tra il vettore e Airbus. E si arricchisce di due nuovi partner: UrbanV, operatore della rete di vertiporti, ed Enel, come fornitore di soluzioni di ricarica.



Il nuovo protocollo si concentra sulla definizione di una roadmap congiunta per lo sviluppo, nella Penisola, di un ecosistema di Advanced Air Mobility in cui gli operatori lavoreranno insieme per valutare vari business model in collaborazione con stakeholder nazionali cruciali per l'introduzione di questo nuovo servizio in Italia.



I partner si concentreranno, in particolare, sull’operatività dell'eVTOL CityAirbus NextGen di Airbus, studiando la standardizzazione dei servizi di terra, come la fornitura di energia, le infrastrutture di ricarica e il concept del supporto e dei servizi, il vertiporto e la pianificazione di una rete di vertiporti, nonché la definizione di nuovi modelli di passenger experience e di rotte specifiche.