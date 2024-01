FlixBus e hu openair insieme per generare turismo di valore nell’Italia minore

Supportare un turismo di valore nei territori italiani meno conosciuti. Questo l’obiettivo della partnership siglata da hu openair e FlixBus.

Attraverso l’intesa, il brand del Gruppo Human Company si impegna a creare esperienze dentro e fuori i village, che valorizzino i territori. Da parte sua, FlixBus si impegna a favorire i collegamenti verso le destinazioni meno conosciute e scollegate dal trasporto veloce.



Parte dell’accordo è anche la possibilità da parte degli ospiti delle strutture hu openair di beneficiare di uno sconto del 10% sulla prenotazione dei biglietti tramite App FlixBus, per le linee nazionali ed internazionali. Al contempo, i viaggiatori FlixBus avranno la possibilità di soggiornare presso i villaggi hu openair usufruendo, a seconda della disponibilità, di uno sconto del 10%.



“Siamo molto soddisfatti della collaborazione intrapresa con FlixBus, che ci consente di portare avanti una forma di turismo in cui crediamo e che punta a valorizzare le realtà territoriali meno conosciute, anche al di fuori delle classiche destinazioni turistiche, rendendo allo stesso tempo più accessibile e integrato il viaggio per raggiungerle” commenta Valentina Fioravanti, chief marketing officer di Human Company.



“Esaltare la varietà del nostro patrimonio, valorizzando al meglio tutte le sfumature del territorio nazionale nel rispetto delle specificità locali e con una rinnovata attenzione al contesto, è l’obiettivo su cui si regge l’idea di viaggio in cui crediamo – aggiunge Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. La partnership con hu openair vuole contribuire all’affermazione di questo nuovo approccio virtuoso al viaggio e alla vacanza”.