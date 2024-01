Air France rafforza il presidio negli Usa, voli speciali per i grandi eventi primaverili

L’aumento della domanda da parte dei viaggiatori della costa occidentale degli Stati Uniti ha spinto Air France a programmare due voli speciali tra Los Angeles e Nizza il 13 maggio e il 27 maggio, prima e dopo il Gran Premio di Monaco e il Festival di Cannes, di cui il vettore è partner ufficiale. Il Festival di Cannes, che quest’anno è alla sua 76esima edizione, è in programma dal 14 al 25 maggio, mentre la famosa corsa automobilistica di Monaco sarà dal 23 al 26 maggio.

Quattro altri voli speciali tra New York e Nizza saranno effettuati il mese successivo, come spiega simpleflying.com, in occasione del Cannes Lions International Festival of Creativity, l’evento di cinque giorni che rappresenta uno dei più grandi raduni della comunità di marketing creativo, che si terrà dal 17 al 21 giugno. Il vettore programmerà voli dal JFK il 15 e il 16 giugno, mentre i voli di ritorno da Nizza sono previsti per il 20 e 21 giugno.



Un network in crescita

Air France rafforzerà la sua presenza negli Stati Uniti questa estate riprendendo i voli per Minneapolis, Minnesota, a partire dal 13 maggio. La compagnia aerea servirà anche Raleigh-Durham, nel North Carolina, e inizierà i collegamenti per Phoenix, in Arizona, un nuovo mercato.

In totale saranno 17 le destinazioni servite da Air France negli Stati Uniti: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York JFK, Newark, Phoenix, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle e Washington DC.