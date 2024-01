Wizz Air lancia una lega per il FantaSanremo: in palio voucher da 300 euro per i voli

Anche Wizz Air abbraccia la Sanremo-mania. La compagnia aerea è sponsor del FantaSanremo, il fantasy game basato sul festival della canzone italiana. In virtù di questa collaborazione il vettore lancia anche una sua lega: WIZZ.

Sarà così possibile registrarsi e giocare con la propria squadra di cantanti.



In palio per i primi tre piazzamenti della lega WIZZ 300 euro ciascuno per prenotare voli con il vettore.



Per provare ad aggiudicarsi i voucher della compagnia, i giocatori dovranno creare le proprie squadre con gli artisti in gara alla kermesse e guadagnare il maggior numero di punti.



I giocatori dovranno poi registrarsi sul sito wizzairfantasanremo.it per partecipare all’estrazione dei premi.