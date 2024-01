Air New Zealand: a settembre il debutto dei letti in classe economy

Gli attesi letti per i passeggeri della classe economica in aereo starebbero per arrivare e il lancio è previsto già per quest'anno. Protagonista della nuova 'rivoluzione' in volo Air New Zealand, che ha mantenuto la promessa di trasformare in realtà questo progetto.

Gli 'Skynest' assomigliano in tutto e per tutto alle cuccette a cui siamo abituati in treno o in traghetto, anche se di larghezza più limitata considerati gli spazi dei velivoli.



L'esperimento dovrebbe prendere il via a settembre su alcuni collegamenti a lunga gittata, probabilmente su New York e Chicago, si legge su Simpleflying, e i passeggeri potranno prenotare il loro letto per un massimo di 4 ore.