Perugia: dal 28 giugno volo diretto su Lampedusa operato da HelloFly

Ancora un piccolo passo avanti nella crescita dell’aeroporto di Perugia per la prossima estate. Il ‘Francesco D’Assisi’ inserirà in programmazione una destinazione inedita per lo scalo umbro, con un collegamento diretto su Lampedusa.

La tratta sarà operata dalla compagnia aerea maltese HelloFly e, secondo quanto riportato da Ternioggi, verrà effettuata una volta alla settimana, il sabato, dal 28 giugno e fino al 5 ottobre, offrendo al bacino di utenza umbro una nuova opportunità in vista della stagione estiva. I biglietti sonoì già disponibili al momento sul sito della compagnia.