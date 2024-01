Aeroporti del Nord-Est: gli e-gate adeguati anche per la carta d'identità elettronica

Anche per gli aeroporti del Nord-Est, che comprendono gli scali di Venezia, Treviso e Verona, sono stati aggiornati gli e-gate che consentono di leggere anche le carte di identità elettroniche oltre ai passaporti.

“In totale, al Marco Polo sono presenti 24 e-gate (12 alle partenze e 12 agli arrivi), al Canova 3 in area partenze (entro febbraio ne saranno installati 3 anche in sala arrivi), 6 al Catullo (3 alle partenze e 3 agli arrivi) – si legge in una nota della società di gestione -. Questa implementazione permette di accelerare le procedure di controllo del proprio documento, con conseguente riduzione dei tempi di attesa”.



L’adeguamento si è reso necessario in seguito alle disposizioni del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, che consente l’utilizzo della carta d’identità per 15 Paesi.