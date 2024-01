Eurowings, forte potenziamento per l’estate. Sette nuovi voli sull’Italia

C’è anche molta Italia tra le novità della programmazione estiva di Eurowings. La low cost del Gruppo Lufthansa metterà in campo un forte potenziamento del network, che quest’anno supererà quota 440 rotte su 150 destinazioni in 39 Paesi.

Per quanto riguarda la Penisola, la principale novità riguarda l’aeroporto di Hannover, da dove verranno attivati voli su sei destinazioni in totale. Nel dettaglio ci saranno 4 frequenze alla settimana su Roma, tra per Catania e Napoli e due per Bari, Olbia e Lamezia Terme. Inoltre da Duesseldorf, lo scalo da dove Eurowings opererà il maggior numero di rotte (71), ci sarà anche un collegamento trisettimanale su Firenze.



Il nuovo operativo del vettore, inoltre, prevede una potenza di fuoco su Maiorca dove arriveranno circa 250 voli alla settimana.