di Alberto Caspani

Air Europa vola alto. Chiude il 2023 con un fatturato globale di 2,3 miliardi di euro, pari a una crescita dell’8%.

“Lo stesso incremento è stato ottenuto nel numero dei passeggeri - ha dichiarato Renato Scaffidi (nella foto), general manager Italia - spingendo la scorsa stagione a livelli record assoluti. Con tassi medi di riempimento del 93% sui collegamenti Italia-Spagna, ma anche dell’89% sui voli intercontinentali, il nostro Paese ha contribuito al risultato in modo determinante grazie alle vendite trade. Non a caso siamo alle spalle della Spagna come secondo mercato della compagnia, sponsor sino all'11 febbraio della mostra al Pac di Milano ‘Argentina, quel che la notte racconta’”.



Il trend positivo riscontrato nei primi 20 giorni di gennaio, inoltre, lascia prevedere una crescita dell’8% anche nel 2024: grazie alla consegna di 4 nuovi Boeing Dreamliner 900 entro i primi sei mesi, Air Europa potrà sdoppiare alcuni voli. “Dal 21 giugno apriremo la rotta Venezia-Madrid con doppia frequenza giornaliera, mentre Malpensa potrà contare sulla terza frequenza per tre volte la settimana. Nel 2024 non prevediamo nuovi collegamenti internazionali, ma un rafforzamento sulle rotte più richieste dall’Italia, ossia Lima, L’Avana e Santo Domingo, seguite da Colombia e Argentina”.