easyJet, trimestre in perdita: pesa il Medio Oriente

Le tensioni in Medio Oriente lasciano il segno sui conti del settore aviation. easyJet ha annunciato un primo trimestre in perdita per 126 milioni di sterline. Si attende comunque una riduzione delle perdite nella prima metà dell'anno, nononstante l'impatto dell'area in questione sia quantificabile in 40 milioni.

Da tenere conto in ogni caso che lo scorso anno il medesimo periodo, come riporta ilsole24ore.com, la compagnia aveva registrato una perdita di 133 milioni.



In ogni caso, nei primi tre mesi dell'esercizio attuale il fatturato è cresciuto del 22%m arrivando a 1,8 miliardi di sterline, con le ancillary revenue a quota 486 milioni di sterline, +20% anno su anno.