Recruiting a Malpensa: aperte 5mila posizioni

L’aeroporto di Malpensa si prepara alla stagione estiva e cerca personale.

In vista dell’incremento dei voli le imprese che operano sullo scalo hanno avviato le ricerche e sarebbero almeno 5mila i posti a disposizione.



Sono differenti le figure professionali di cui lo scalo ha bisogno: dal check in ai servizi di rampa, dai commessi agli addetti alla sicurezza.



“Le aziende presenti in aeroporto – spiega in un’intervista riportata da Il Giorno Luigi Liguori, segretario generale della Filt Cgil di Varese – stanno cominciando a cercare addetti per non arrivare impreparati nei mesi in cui a Malpensa il traffico passeggeri aumenterà. Servirà il 30% di personale in più rispetto ai mesi invernali: nella stagione estiva il traffico crescerà tra il 20%-30%”. Attualmente in aeroporto lavorano circa 20mila persone.



La speranza, sottolinea Liguori, “è che, con il rinnovo del contratto nazionale del trasporto aereo avvenuto a ottobre, l’aeroporto torni ad essere attrattivo sotto il profilo dell’occupazione. Certo, non possiamo ritenerci pienamente soddisfatti dal contratto, ma la parte retributiva è stata migliorata ed è stato un passo in avanti che potrebbe attrarre personale”.