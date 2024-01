Regno Unito, traffico aereo e ferroviario in tilt per la tempesta Jocelyn

La tempesta Jocelyn che si sta abbattendo da ieri sul Regno Unito sta mettendo a dura prova il traffico aereo e ferroviario. A causa dell’ondata di maltempo, fino alla giornata di domani sono previsti disagi nelle stazioni e negli aeroporti Uk.

Nelle scorse ore, si apprende dall’Indipendent, il Met Office ha diramato l’allerta gialla e arancione in diverse zone del Paese, annunciando tempi di viaggio più lunghi per chi si sposta in auto, treno o aereo. E sono già numerose le cancellazioni nello scalo di Heathrow.



Particolarmente critica la situazione in Scozia, dove è stata diramata l’allerta arancione fino alle 8 di domani mattina, a causa delle intense precipitazioni e delle forti raffiche di vento.