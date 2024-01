Ita-Lufthansa, il verdetto dell’Antitrust Ue potrebbe arrivare in giornata

Potrebbe arrivare già in giornata il verdetto dell’Antitrust Ue sull’affaire Ita-Lufthansa. L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, a cui fonti diplomatiche avrebbero riferito che Bruxelles potrebbe annunciare già oggi, e non più il 29 gennaio, di volersi prendere altro tempo per approfondire l’operazione e avviare così la ‘fase 2’.

Per la fase 2, precisa il quotidiano, potrebbero volerci 90 giorni più altre mini-proroghe prima di arrivare al pronunciamento finale. Un iter normale per operazioni di questa portata. E, del resto, sono già emersi a più riprese nei giorni scorsi rumors sui crescenti dubbi da parte della Ue riguardo la gestione degli slot.



Nel frattempo, il Governo italiano fa pressing per non allungare ulteriormente i tempi. Secondo quanto riferito da fonti comunitarie sempre al Corriere, esponenti dell’Esecutivo avrebbero sollecitato il Garante Ue ad approvare l’accordo Ita-Lh entro l’estate per impostare le strategie operative per il 2025.