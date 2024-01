Boeing, la Faa amplia il raggio delle indagini: fari accesi sul 737-900ER

Altri velivoli Boeing entrano nel radar della Faa, l’agenzia americana per il volo, che, dopo l’avvio dei controlli di qualità e della catena di produzione del Max 9 a seguito dell’incidente dell’Alaska Airlines avvenuto più di due settimane fa, ha chiesto alle compagnie aeree di controllare anche un modello precedente, il 737-900ER, che usa lo stesso modello di portellone del Max 9.



Si tratta, spiega la stessa Faa, di una mossa cautelativa, di “ulteriore livello di sicurezza’, dal momento che su questi velivoli non sono stati segnalati problemi. Intanto, come scrive Il Sole 24 Ore, il ceo di Ryanair Michael O'Leary ha detto di avere raddoppiato gli ingegneri per i controlli dei suoi aerei in pre-consegna sia a Seattle sia a Wichita (sede della Spirit, principale fornitore della Boeing). Complessivamente sono 490 i Boeing 900ER operativi, secondo Cirium; le principali compagnie che li utilizzano sono United, Alaska Airlines e Delta Air Lines, mentre fuori dagli Usa Korean Air, l'indonesiana Lion Air e El Al. In Europa sono 24 i 737 900ER, tra cui i 15 velivoli della Turkish Airlines.