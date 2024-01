Stop all’ordinanza per regolare i taxi a Fiumicino: tutto da rifare

Ritirata l'ordinanza Enac sui taxi nello scalo di Fiumicino, dopo le proteste delle auto bianche.

Come riporta romatoday.it, una settimana fa era stata sospeso il provvedimento che prevedeva una serie di norme per evitare che i taxi 'scelgano' le corse. Un fenomeno che, come riporta la testata online, aveva già causato proteste nello scalo.



Ora l'obiettivo è rimodulare il documento tenendo fermo il punto principale, ovvero il servizio per gli utenti.



I tassisti avevano contestato diversi punti della vecchia ordinanza, come il limite dei 5 minuti entro i quali il taxi in accosto deve lasciare l'area dopo l'uscita della decima vettura registrata dopo il suo ingresso.