Chiuso il concordato di Moby e Tirrenia-Cin

Emesso il decreto di archiviazione definitiva del concordato di Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana Navigazione. Lo rende noto il Gruppo Moby in una nota, in cui riferisce di guardare ora "con ottimismo al futuro, mentre prosegue il piano di rilancio aziendale".

La comagnia vedrà presto l’ingresso in flotta della nuova Moby Legacy, gemella di Moby Fantasy, che ha iniziato a operare la scorsa estate.



Si rafforza così il presidio della compagnia di navigazione sulla Sardegna. Nei piani anche l’apertura di due nuove tratte da e per la Corsica e la conferma delle altre destinazioni già servite come Sicilia e Isola d’Elba.