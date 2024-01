Turkish vola in Australia, in primavera i primi servizi verso Melbourne

Turkish Airlines fa rotta sull’Australia. La compagnia aerea si appresta ad attivare nuovi collegamenti verso Melbourne da Istanbul.

I voli debutteranno il prossimo 15 marzo con tre frequenze a settimana.



“Abbiamo realizzato il nostro obiettivo di raggiungere il continente australiano, a cui stavamo lavorando con successo da tempo, con la conferma della data di volo - commenta il presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Abbiamo un valore globale significativo che ci distingue dai nostri concorrenti, in quanto siamo la compagnia aerea che vola in più Paesi al mondo. Mantenere questa preziosa missione è una motivazione molto forte che ci spinge a lavorare con maggiore impegno, dedizione ed entusiasmo. Siamo entusiasti di aggiungere Melbourne come 346esima destinazione alla nostra rete di voli. L’Australia, con le sue bellezze naturali e la sua gente ospitale, diventa il 130esimo Paese e il sesto continente sotto le nostre ali”.