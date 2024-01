Trenord e Snowit rilanciano con i 'Treni della neve'

Trenord e Snowit ancora una volta insieme per la nuova edizione dei ‘Treni della neve’, il progetto giunto alla seconda edizione che propone il servizio ferroviario in sinergia con la piattaforma digitale.

Per l’inverno 2023/24, l’offerta treno+navetta+skipass che prevedeva itinerari per i comprensori di Aprica&Corteno e Valmalenco si è arricchita di tre nuove destinazioni – Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca – con l’obiettivo di incoraggiare la scelta di un turismo senz’auto anche in inverno. I risultati di questa collaborazione sono stati presentati dal direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini (nella foto) e dal co-fondatore e direttore generale di Snowit Riccardo Maggioni.



Da dicembre già oltre mille 700 clienti hanno raggiunto con i ‘Treni della neve’ le piste di Aprica&Corteno, Valmalenco e Madesimo. Dallo scorso 15 gennaio è in vendita il biglietto per i Piani di Bobbio ed è acquistabile anche quello per Domobianca.

Diversi i punti forti del progetto, dalla convenienza (i ticket integrati consentono un risparmio sui costi di transfer e skipass giornaliero o per due giorni), alla comodità del biglietto, che con un solo click consente di acquistare i servizi di trasporto e altri servizi necessari ad una giornata sulla neve.



“Il treno ha un grande potenziale per il turismo, anche quello invernale - ha commentato Cesarini -. Il rinnovo della collaborazione con Snowit ha l’obiettivo di realizzare questo potenziale, offrendo ai clienti in un’unica soluzione di acquisto tutto quello di cui hanno bisogno per un’esperienza unica sulla neve, da Milano Centrale alle piste da sci, arrivando fino al noleggio dell’attrezzatura. Se vogliamo un futuro più sostenibile, la scelta del treno, e del mezzo pubblico in generale, deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti per il turismo. Per diffondere sempre più questa cultura, quest’anno abbiamo dato il via a una campagna di comunicazione diretta principalmente ai giovani, per invitarli a trascorrere una giornata sugli sci senz’auto”.



“Crediamo molto nello sviluppo dell’utilizzo del treno per raggiungere le destinazioni turistiche durante il fine settimana – aggiunge Maggioni -, pratica già ben diffusa all’estero e che offre molteplici vantaggi, prima di tutto in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di convenienza e di praticità, sollevando l’utente da questioni come la ricerca del parcheggio o le code per il rientro in città. Per questo siamo molto soddisfatti della collaborazione con Trenord, ulteriormente sviluppata per questa stagione con l’aggiunta di nuove destinazioni”.