Il nome della compagnia aerea che aveva emesso i titoli di credito, di fatto, importa fino a un certo punto. La questione è la 'novità' della tipologia di furto.

Alcuni clienti hanno infatti segnalato di aver ricevuto email che comunicavano l'utilizzo di un voucher ricevuto a titolo di rimborso; il problema era che i clienti stessi non avevano prenotato nessun volo con il voucer in questione.



Il caso in questione riguarda cifre non trascurabili, come riporta preferente.com dal momento che si parla di un totale di 3mila euro emessi tramite 'buono' in seguito alla cancellazione di un volo.



Le contromisure

Il cliente ha provveduto a sporgere denuncia e in seguito ha contattato la compagnia aerea che aveva emesso i titolo di credito. La quale ha provveduto a restituire il voucher.



La cosa è stata resa più complicata dal fatto che il voucher stesso risultasse scambiabile da qualsiasi persona cui il cliente avesse comunicato i codici. Una facilitazione che di fatto però ha leggermente complicato le cose.



Dopo la denuncia, tuttavia, le cose sono state più chiare anche per la compagnia.