La proposta di Lufthansa sugli slot per l’operazione Ita Airways potrebbe non convincere l’Antitrust Ue e a questo punto si andrebbe al supplemento di indagini e a una decisione che, tempistiche alla mano, non arriverebbe prima del mese di giugno. Sempre che il voto per il Parlamento europeo non stravolga tutto e lasci lo status quo per altri mesi a venire.

Non starebbero arrivando segnali positivi da Bruxelles, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, con la Commissione europea che avrebbe bocciato sin da subito le rinunce a cui si sarebbe sottoposto il gruppo tedesco insieme a Ita. Troppo poche rispetto a una necessità, secondo la Ue, di lasciare campo libero alla concorrenza sulle rotte incriminate (Italia-Germania e Roma-Bruxelles in particolare).



Cosa succederà adesso è ancora presto per dirlo, considerando che manca ancora l’ufficialità sulla questione. Per Ita in particolare si porrà il problema di affrontare in solitaria anche la prossima stagione estiva, in un contesto di concorrenza sempre più elevata e senza le collaborazioni (vedi SkyTeam) che hanno contribuito a migliorare la presenza sul mercato del vettore italiano.