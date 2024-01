di Remo Vangelista

Air Dolomiti avrà un ruolo sempre più rilevante nei piani a corto raggio del gruppo Lufthansa. Il vettore con base di armamento a Verona non pare minimamente scalfito dall’imminente accordo tra Lh e Ita, operazione che vedrà la compagnia aerea tedesca prendere sostanzialmente il comando delle operazioni.

Malgrado alcune resistenze politiche del Governo Meloni i manager di Francoforte assumeranno un ruolo di traino per l’ennesimo rilancio della linea aerea italiana.

In questo contesto Air Dolomiti non finirà certo ai margini, ma guadagnerà spazi grazie alla sua flessibilità di flotta.

Secondo alcune notizie apparse in questi giorni su riviste internazionali di trasporto aereo la compagnia di Verona aumenterà la sua attività sui voli europei in partenza dallo scalo di Francoforte. Il potenziamento del parco flotta Embraer permetterà infatti di ampliare il network, lasciando al nuovo partner Ita il presidio del Sud Europa con la base di Roma Fiumicino.