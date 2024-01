easyJet potenzia la base di Napoli posizionando l'ottavo A320 sullo scalo

Salgono a 8 gli aerei di easyJet basati a Napoli. Il vettore low cost ha infatti posizionato a Capodichino un nuovo A320neo per sostenere il previsto incremento del network che verrà attivato con il prossimo orario estivo.

Grazie alla new entry sullo scalo partenopeo la compagnia aggiungerà in totale 160mila posti in più rispetto alla Summer 2023 sia tramite un aumento delle frequenze delle rotte esistenti sia con l’aggiunta di tre nuovi voli dal mese di giugno: Zante, Prevesa e Nantes.



“Napoli gioca da sempre un ruolo chiave nella nostra strategia in Italia. Fin dal 2000 – anno in cui siamo atterrati per la prima volta in questa splendida città – abbiamo continuato a perfezionare la nostra offerta con l'obiettivo di essere la compagnia più amata dai napoletani che amano viaggiare, per piacere o per lavoro”, commenta il country manager Italia Lorenzo Lagorio.



In concomitanza con l’aumento degli aerei easyJet ha anche avviato una campagna di recruiting attraverso la quale verranno assunti 30 nuovi dipendenti da posizionare su Napoli, portando a 300 l’organico sullo scalo. “Con il potenziamento della base e l’annuncio delle nuove destinazioni per la stagione estiva 2024 – aggiunge Roberto Barbieri, amministrazione delegato della Gesac, società di gestione del Capodichino -, easyJet si conferma un partner fondamentale per rafforzare l’offerta di qualità dell’aeroporto di Napoli, primo scalo del Sud Italia per la Grecia e imprescindibile motore di sviluppo economico ed occupazionale del territorio”.