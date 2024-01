Iberia-sindacati: la partita si complica

L’organizzazione del lavoro di Iberia potrebbe diventare ancora più complicata se l'azienda e i sindacati non raggiungeranno a breve un accordo.

Come riporta Preferente, l’Ugt avrebbe infatti minacciato di indire uno sciopero a tempo indeterminato se non si troveranno “soluzioni adeguate e immediate”

Secondo Europa Press, il sindacato chiede “il mantenimento di tutti i diritti e le garanzie dei lavoratori di Iberia”.



Per ora, una delle alternative che Iberia ha messo sul tavolo è la creazione di una nuova società di handling, posseduta al 100% dal gruppo Iag con la maggioranza della compagnia aerea spagnola. Ad essa verrebbero trasferiti tutti i dipendenti di tutti i centri di lavoro della Direzione servizi aeroportuali, garantendo il mantenimento delle condizioni previste dal contratto collettivo in essere.

Allo stesso modo, l’azienda si impegna a “proteggere i sistemi di progressione e di anzianità dei dipendenti di Iberia per tutta la vita in modo che mantengano le stesse garanzie che hanno oggi”.



Tuttavia, il piano di risanamento prevede misure che dovrebbero coinvolgere mille727 persone fino al 31 dicembre 2026 in base a due modalità: licenziamenti incentivati, di cui potrebbero beneficiare i minori di 56 anni di età al momento della risoluzione del contratto, e anticipati, con pensionamenti per le persone di 56 anni o più al momento della risoluzione del contratto.



La richiesta dei sindacati dopo la perdita delle licenze in otto aeroporti riguarderebbe ‘l’autohandling’.