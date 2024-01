Nomine e turismo: nella partita anche Fs e Cdp

Tocca anche il turismo la grande partita delle nomine che si aprirà in primavera. Nell’elenco delle partecipate in odore di cambi al vertice ci sono due importanti realtà per l’industria dei viaggi.

La prima è il Gruppo Fs, che ha chiuso un 2023 in forte crescita e che quest’anno dovrà mettere a terra ingenti investimenti provenienti dal Piano di Ripresa e Resilienza.



Il secondo - riporta ilsole24ore.com - è Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso si fa già il nome di un personaggio noto al settore: quello dell’attuale presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, che rumors vogliono da tempo prossimo alle dimissioni dalla guida del vettore.