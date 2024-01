Turkka Kuusisto nuovo chief executive officer di Finnair

Si chiama Turkka Kuusisto il nuovo ceo di Finnair che entrerà in carica entro il prossimo mese di luglio al posto di Topi Manner, in partenza dalla compagnia per un nuovo ruolo manageriale. Kuusisto proviene da Posti Group Corporation, dove ricopriva la stessa carica.

“Finnair ha ripristinato la sua produttività dopo una duplice crisi a livello storico e il vettore si trova in una posizione ottimale per continuare a costruire un futuro sostenibile, offrendo eccellenti collegamenti attraverso il suo hub di Helsinki sia ai finlandesi che ai passeggeri che viaggiano tra l'Europa e l'Asia, il Medio Oriente e le Americhe - evidenzia Sanna Suvanto-Harsaae, chair of the board of directors -. Turkka apporta in Finnair la sua solida conoscenza di un settore produttivo complesso e le sue comprovate capacità strategiche e di leadership nei confronti del personale, che andranno a vantaggio di Finnair che si sta avviando verso la fase successiva della propria strategia".