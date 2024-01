Air France riprende i voli su Israele, tre frequenze settimanali dal 24 gennaio

Anche Air France si prepara a riprendere i voli su Tel Aviv. Secondo quanto riportato da fonti di stampa internazionale, la compagnia ripartirebbe con i collegamenti diretto da Parigi a partire dal prossimo 24 gennaio inizialmente con tre frequenze alla settimana, utilizzando un A350. Il vettore francese era stato l’ultimo in Europa a bloccare i voli dopo l’esplosione della crisi lo scorso 7 ottobre.

La decisione di Air France fa seguito al riavvio dei collegamenti da parte dei vettori del Gruppo Lufthansa, iniziati questa settimana, con venti frequenze settimanali in totale. Il primo gennaio scorso era stata invece la volta della rumena Tarom con due voli settimanali. Il prossimo 1 febbraio dovrebbero invece ripartire quelli di Air Europa.



Tra le low cost maggiormente impegnate sul Paese, Wizz Air ha deciso di mantenere la sospensione fino al mese di marzo, mentre da Ryanair al momento non sono giunte comunicazioni in merito.