Boeing, le critiche di Clark: “Problemi annosi di controllo qualità”

Tim Clark non si risparmia una stilettata nei confronti della Boeing. Il presidente di Emirates è intervenuto a sorpresa commentando l’incidente del 737 Max dell’Alaska Airlines: “Boeing - ha detto in un’intervista a Bloomberg - ha problemi di controllo qualità da molto tempo e quello che è accaduto è solo un’altra dimostrazione di ciò”.

Non è la prima volta che Clark critica la scarsa qualità delle finiture degli aerei Boeing, di cui la compagnia possiede molti esemplari. Il manager di Emirates ha poi spiegato che le compagnie aeree non hanno altra scelta che pssare attraverso i produttori disponibili, perché ce ne sono solo due.



Non sono mancate, aggiunge Preferente, nemmeno critiche alla Rolls Royce, il produttore di motori, definendo "difettoso" quello che equipggia l’aereo più grande dell'Airbus, l’A350-1000.