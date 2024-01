Comac pronta a sfruttare la debolezza di Boeing, l’azienda cinese vuole portare il C919 in Europa

Mentre Boeing si trova ad affrontare una nuova “crisi”, dopo l’incidente del portellone del B737 Max 9 di Alaska Airlines, la concorrenza è pronta ad approfittare della situazione per agguantare fasce di mercato. E non si tratta del diretto competitor Airbus, ma della cinese Comac.

Secondo quanto scritto dal South China Morning Post e riportato da Preferente, l’azienda creatrice del C919 – primo aeromobile di linea made in China - sarebbe infatti intenzionata a tentare l’allungo in Europa e ad aprire le vendite del suo mezzo nel Vecchio Continente.



Per il player e le autorità dell’aviazione cinese si tratta di un momento particolarmente favorevole per l’ingresso del C919 in Europa e non solo per la debolezza di Boeing. Per l’azienda infatti sia Boeing che Airbus sarebbero attualmente “incapaci di soddisfare la domanda del settore” e a dimostrarlo sarebbero i continui ritardi nelle consegne.