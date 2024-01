Aeroporto di Palermo, oltre 9 milioni di pax nel 2023: parte bene anche il nuovo anno

L'aeroporto di Palermo inizia il 2024 con cifre in aumento. Dal 1° al 7 gennaio, infatti, sono già stati operati 961 voli (il 24,6% in più rispetto al 2023) per un totale di 136.520 passeggeri, +20,5% rispetto allo scorso anno. Performa bene il traffico sulle rotte nazionali (+18,4%) e ancora meglio, con un incremento del 28,9%, quello internazionale.

I dati confermano l'ottimo andamento del '23, che si è chiuso con un totale pax superiore agli 8 milioni (+14% rispetto al 2022) e un'incidenza dei movimenti da e verso l'estero pari al 30% dei viaggiatori. Come riporta livesicilia.it, le destinazioni straniere più gettonate sono state quelle francesi con oltre 600mila pax, quelle tedesche (450mila) e quelle Uk (260mila). A dominare è Parigi, mentre tra le italiane svetta Roma con oltre 1,4 milioni di passeggeri.



Ottimi numeri anche per Milano che supera 1,7 milioni di pax. Seguono Venezia (367mila), Napoli (346mila) e Bologna (312mila). G. G.