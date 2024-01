Aeroporti più puntuali: l’Asia protagonista nella gara degli scali

di Alberto Caspani

Asia ormai leader incontrastata nella classifica degli aeroporti più puntuali al mondo.

“Con oltre 34 milioni di passeggeri serviti nel 2023 - ha dichiarato Mike Malik, chief marketing officer della società di data analytics Cirium - lo scalo Rajiv Gandhi di Hyderabad, in India, ha conquistato il primo posto assoluto con una performance dell’85,27%, seguito dal Kempegowda di Bangalore (84,59%), sempre in India, lasciando l’aeroporto di Minneapolis-Saint Paul negli Usa al terzo posto (84,42%). Un dato non può che balzare all’occhio: se hai una compagnia aerea nazionale di livello eccellente, di riflesso lo sarà anche l’aeroporto dove opera”.



Questa conclusione potrebbe spiegare il perché l’Europa sia di fatto assente dai primi posti di tutte le classifiche stilate nella Cirium On-Time Performance 2023 Annual Review, che per l’anno appena concluso vede riproporre nella categoria “large” gli stessi identici risultati di quella “global”, mentre su scala “medium” saluta il trionfo dell’Osaka International Airport (90,85%) e su quella “small” del Chubu Centrair di Nagoya (90,43%), sempre in Giappone.



Premiato in quest’ultima classifica gli investimenti dell’Ecuador, che piazza al secondo posto il Mariscal Sucre di Quito (90,36%) e al terzo lo Jose Joaquin de Olmedo di Guayaquil (88,77%).