Lufthansa Group: Lorenza Maggio nuova vice president sales Emea

E’ una manager di origini italiane la nuova vice president sales Emea di Lufthansa Group. Lorenza Maggio (nella foto) avrà in carico tutte le attività commerciali e di vendita dei vari marchi delle compagnie aeree in tutti i paesi europei, al di fuori dei mercati nazionali, della regione del Medio Oriente e dell'Africa. Maggio succede a Alain Chisari, che ha già assunto una posizione di leadership nella gestione del progetto per la preparazione della partecipazione del Gruppo Lufthansa in Ita Airways.

Lorenza Maggio può vantare una lunga carriera nel settore delle compagnie aeree. Proviene da Eurowings, dove era responsabile del marchio generale della compagnia aerea e della strategia per i clienti. In precedenza, è stata amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Evertaste (Lsg Group).



"Ho piena fiducia che rafforzerà ulteriormente il Gruppo Lufthansa e migliorerà i vari canali di comunicazione in questa regione molto diversificata – commenta Frank Naeve, senior vice president global markets and stations del gruppo -. Avendo un'ampia esperienza nel marketing, nella gestione e nelle vendite, porta la miscela e la mentalità perfetta per sviluppare ulteriormente la nostra attività dinamica in questa importante area di vendita”.