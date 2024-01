Sciopero, cancellati 20 voli nazionali di Ita Airways

Inizio di settimana difficile per chi deve volare. Oggi, a causa dello sciopero delle società del settore handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e Venezia, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell'operativo dei voli di Ita Airways.

La compagnia, come riporta La Repubblica, ha cancellato 20 voli nazionali, riuscendo a garantire tutti i voli internazionali.

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l'8 gennaio – si legge in una nota -, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto, solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore, entro e non oltre il 12 gennaio".



Durante le giornate di sciopero, Enac ricorda che sono garantiti tutti i voli dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, in rispetto delle fasce orarie di tutela; i voli di collegamento con le Isole con unica frequenza giornaliera; tutti i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. E devono essere inoltre assicurati l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero; la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati; tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali; i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.



Questi i voli cancellati da Ita Airways:

AZ 1288 Napoli-Milano Linate

AZ 1289 Milano Linate- Napoli

AZ 1290 Napoli-Milano Linate

AZ 1299 MILANO Linate-Napoli

AZ 1351 Milano Linate-Trieste

AZ 1352 Trieste-Milano Linate

AZ 1576 Milano Linate-Cagliari

AZ 1577 Cagliari-Milano Linate

AZ 1641 Milano Linate-Brindisi

AZ 1644 Brindisi-Milano Linate

AZ 1652 Bari-Milano Linate

AZ 1653 Milano Linate-Bari

AZ 1713 Milano Linate-Catania

AZ 1714 Catania-Milano Linate

AZ 1764 Palermo-Milano Linate

AZ 1765 Milano Linate-Palermo

AZ 2034 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ 2037 Milano Linate-Roma Fiumicino

AZ 2038 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ 2059 Milano Linate-Roma Fiumicino