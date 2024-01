Jet2.com, cresce la voglia di vacanza. Voli aggiuntivi per l'estate 2024

Jet2.com e Jet2holidays hanno annunciato un'ulteriore significativa espansione del programma Summer 24 dall'aeroporto di Manchester, dopo aver incrementato voli e opzioni di vacanza verso le destinazioni più popolari nelle isole Canarie, Spagna continentale, Bulgaria, Grecia e Italia.

Come riporta Traveldailynews, per l’estate 20924, la compagnia aerea e il t.o. britannici hanno aggiunto posti extra su Lanzarote, Alicante, Bulgaria (Bourgas), Corfù, Creta (Chania), Creta (Heraklion), Kos, Olbia e Reus.



Come risultato dell’espansione, Jet2.com e Jet2holidays opereranno nell’estate ’24 oltre 340 voli settimanali durante i periodi di punta verso 58 destinazioni dall’aeroporto di Manchester.

Con oltre 3,8 milioni di posti in vendita dall'aeroporto di Manchester nell'estate 24, si tratta di quasi 100mila posti in più rispetto all'estate 2023. Si tratta del più grande programma estivo mai realizzato dalla compagnia da questo aeroporto.

In dettaglio, su Olbia Jet2.com ha aggiunto voli supplementari il sabato dal 6 luglio al 28 settembre.



Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a una domanda forte per la Summer 24 su tutta la linea. Essendo il più grande tour operator del Regno Unito, abbiamo reagito rapidamente aggiungendo capacità extra su una serie di destinazioni”.