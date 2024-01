Aer Lingus: c'è anche il volo su Catania tra le novità dell'estate 2024

Non c’è solo il lungo raggio sul Nord America nei piani di espansione di Aer Lingus per la prossima stagione estiva. Dopo avere annunciato i nuovi voli su Denver e Minneapolis-St Paul, la compagnia del gruppo Iag ha ora inserito in programmazione anche tre rotte leisure sull’Europa.

Secondo quanto riportato dall’Irish Independent, le new entry saranno Catania, che sarà collegata con Dublino con una rotta trisettimanale a partire dal primo maggio, Heraklion e Dalaman in Turchia, entrambe con frequenza bisettimanale.



L’operazione fa seguito a quanto già effettuato nell’estate 2023, quando il vettore irlandese aveva aggiunto nel network i voli su Olbia, Brindisi e Kos.