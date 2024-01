Con l’anno nuovo riprendono le agitazioni nel settore dei trasporti.

Come riporta il sito internet del ministero dei Trasporti, si comincia lunedì 8 gennaio con lo stop di 24 ore del personale della società Ags Handling dell’aeroporto di Milano Malpensa. Sempre per l’8 gennaio, sciopero di 24 ore anche per i dipendenti di Swissport Italia allo scalo di Milano Linate e Mle Aeroporti di Linate e Malpensa. Scioperano anche, sempre l’8 e sempre per 24 ore, Airport Handling, Ags Handling, Aviapartner Handling, Mle B-Cube sugli scali di Linate e Malpensa.

Sempre lunedì 8, stop di 24 ore del personale della Triveneto Sicurezza operante presso gli scali aeroportuali di Venezia e Treviso.

Lunedì 8 si ferma per 24 ore anche il personale di Adr Assistance e Adr Security operativo presso l’aeroporto di Fiumicino.



Si passa poi a martedì 23 gennaio, per lo sciopero regionale dalle 9 alle 13 del personale di Busitalia Sita Nord regione Umbria.

Il giorno successivo, mercoledì 24 gennaio, sciopero nazionale di 24 ore indetto da Usb- Lavoro Privato e Al-Cobas del personale addetto al trasporto pubblico locale in base a diverse modalità decise territorialmente.

Sempre il 24 gennaio, dalle 13 alle 17, stop alle attività del personale della società Enav di Verona Airport e di Enav Apt di Bologna. Il 24 gennaio sciopero dalle 13 alle 17 del personale Enav aderente a Filt-Cgil/Uilt-Uil.



Infine, il 25 gennaio, stop al lavoro del personale Aziende Settore Appalti Ferroviari del Gruppo Fsi aderente a Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl/Fast/OrsaTrasporti per l’intero turno di lavoro.