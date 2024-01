Iberia, continua lo sciopero: disagi anche per l'Epifania

Ancora niente di fatto nelle trattative tra Iberia e i sindacati. Dopo l’ennesimo incontro con le sigle sindacali e il Comité Intercentors per evitare che continuino le interruzioni delle operazioni di handling, l’astensione al lavoro è confermata anche per le giornate di domani e per il 6, il 7 e l’8 gennaio.

Iberia insiste sulla mancanza di goustificazioni per un’astensione dal lavoro che “ha già causato danni enormi a migliaia di persone, che vedono i loro viaggi stravolti, così come alle oltre 90 compagnie aeree servite da Iberia Airport Services e che sono state costrette a cancellare o modificare i loro voli”.



Come scrive Preferente sono già stati cancellati più di 400 collegamenti, colpendo oltre 45mila passeggeri. Nonostante la difficoltà della situazione, la compagnia ha già trovato alloggio per il 92% di loro, trasferendoli su altri voli, date o orari o, se hanno preferito, concedendo loro il rimborso dei biglietti. Di fronte a questa nuova interruzione, Iberia assicura che "continuerà a lavorare per ricollocare il resto dei passeggeri secondo le possibilità, tenendo conto della complessità delle date, del Natale appena trascorso e dell'elevato fattore di occupazione dei voli".